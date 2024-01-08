بتهمة التزوير والنصب.. إحالة مخرج ومنتج سينمائي شهير إلى الجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، مخرج ومنتج سينمائي شهير ومخرج بالفضائية المصرية بقطاع النيل للقنوات المتخصصة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتزوير والنصب.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم حال كونه ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل رقم 9815 ى حرف ب لسنة ٢٠٢١ توثيق الأهرام والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الأهرام، وكان ذلك بأن اتفق مع المجهول على ارتكاب الواقعة وساعده بأن أمده ببياناته الشخصية، فاصطنع المجهول المحرر علي غرار الصحيح الصادر من تلك الجهة، ومفاده وجود وكالة قانونية بين المتهم (الموكل) وبين بيانات وهمية باسم أحمد علي حسن علي وذيله ببصمات خاتم شعار الجمهورية مقلدة، فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قلد بواسطة آخر مجہول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الأهرام، وإمضاء موظفي تلك الجهة، بأن اصطنع الخاتم علي غرار الصحيح وقلد التوقيعات، واستعملهما بأن أمہر بهما المستندين المزور موضوع الاتهام السابق.

الجدير بالذكر أن المتهم عمل مع نجوم كبار كمخرج ومنتج مثل أحمد حلمي وخالد النبوي وعمر عبدالجليل وآخرين من نجوم الصف الأول فى السينما المصرية.