نواب الشيوخ يشيدون بالقمة الفلسطينية.. أكدت على جهد مصر الكبير والمتواصل لوقف العدوان على غزة

اشاد اعضاء مجلس الشيوخ بالقمة المصرية الفلسطينية التي عقدت اليوم بالقاهرة بحضور الرئيس السيسي ونظيرة الفلسطيني الذي اثني علي الدور المصري الكبير والمستمر في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان علي غزة وحجم المساعدات التي قدمت من مصر علي منذ اليوم الاول وعلي مدار الحرب الصهيونية علي غزة.

وقال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط ، أن اشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خلال القمة المشتركة مع الرئيس السيسي اليوم، دليل كبير علي الدور المصري الكبير في دعم القضية الفلسطينية والجهد الكبير والمتواصل التي قامت به القيادة المصرية المتمثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي الذي ساهم بكل الطرق في وقف العدوان علي غزة والعمل على توصيل كافة المساعدات الإنسانية والاغاثية للقطاع، وهو الذي لم ينقطع بفتح معبر رفع طوال الوقت دون اغلاق ولو للحظات كما إنه يقضي علي كافة الشائعات التي دارت حول دور مصر الوطني تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار بيان النائب وليد التمامي إلى أن القمة المصرية الفلسطينية اليوم بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، أكدت على أن ما يحدث في فلسطين مأساة انسانية كارثية لم تشهدها غزة من قبل .

ومن جانبة لفت النائب محمدابوحجازي عضولجنة الصناعةبمجلس الشيوخ الي ان مصر ستظل الداعم الاول وبقوة للقضية الفلسطينية وللاشقاء الفلسطينين في حربهم ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي .

مضيفا ابوحجازي في تصريحات صحفية اليوم انه لابد من المجتمع الدولي أن يبحث عن حقوق الانسان في ظل الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال على مدار الاشهر وأن يبتعد عن الشعارات وأن يضع الشعب الفلسطيني علي مائدة اهتماماتها . وأشار ابوحجازي أن مصر من بداية العدوان على قطاع غزة ومن قبلها وهي تبذل جهود واضحة علي كافة الاصعدة لوقف العدوان الاسرائيلي علي غزة، موكدا أن دور مصر التاريخي والريادي سيتذكرها الاجيال جيل بعد جيل ، مشددا أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وأمن قومي لمصر.