صور | الوادي الجديد تنشئ منازل خضراء بالتعاون مع جامعة أكتوبر

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بدراسة أنسب المشروعات البيئية لإقامة منازل خضراء تراعي البعد البيئي والظروف المناخية بالمحافظة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وأوضح الزملوط، أن المحافظة أقامت نموذج لهذه المنازل في العاصمة الإدارية الجديدة شمال مدينة الخارجة من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والجامعة في مجال إنشاء منازل ريفية صديقة للبيئة.

واستعرض المحافظ، اليوم الإثنين، خلال لقاء موسع مع وفد كلية الهندسة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، والذي يزور المحافظة حاليا، مشروعات تخرج الطلاب التي تم تنفيذها لتصميم نموذج مجتمع عمراني بيئي مستدام بالاعتماد على الطاقة النظيفة. مشيدًا بالمشروعات المقدمة والتي تراعي البُعد البيئي والاجتماعي والظروف المناخية السائدة بالمحافظة.

ووجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدراسة أنسب المشروعات المقترحة للاستفادة منها في مشروعات الإسكان البيئي التي تستهدف المحافظة التوسع فيها، لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة ومتطورة.

417465499_771810018312228_8398424927076840113_n

بعض مشروعات هندسة اكتوبر للمنازل البيئية

عرض نماذج لمشروعات منازل خضراء بالوادي الجديد

كلية هندسة اكتوبر تعرض مشروعات المنازل الخضراء بالوادي

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد كلية الهندسة بجامعة MSA

محافظ الوادي الجديد يناقش مشروعات هندسة اكتوبر للمنازل الخضراء