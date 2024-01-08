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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: خضوع 9 آلاف جندي إسرائيلي للعلاج النفسي منذ بدء الحرب بغزة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، بأن 9 آلاف جندي إسرائيلي حصل على علاج نفسي منذ بدء الحرب على قطاع غزة، 20% من الجنود الإسرائيليين الذين خضعوا للعلاج النفسي لم يعودوا إلى القتال في غزة.

وتشن إسرائيل منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي 2023، حربا شرسة على قطاع غزة، وتحاصره برا وبحرا وجوا، وقتلت ما يقرب من 23 ألف شهيد.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

الجنود الإسرائيليين الحرب على قطاع غزة القاهرة الاخبارية