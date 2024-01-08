شبورة مائية ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي محافظة مطروح على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى 12 درجة .