كأس الرابطة.. فيوتشر يسقط أمام الاتحاد السكندري بهدف "الغندور"

سقط فريق فيوتشر بقيادة مدربه ريكاردو فورمورسينيو، في فخ الهزيمة أمام الاتحاد السكندري، بنتيجة 1-0، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولي للمجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء الشوط الأول سلبيا بين الفريقين، وفي الشوط الثاني دخل فريق الاتحاد بقوة وسجل هدفه عن طريق اللاعب خالد الغندور في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وتضم المجموعة الأولي فرق، فيوتشر، سموحة، الاتحاد السكندري، وبلدية المحلة.

وكان فريق بلدية المحلة قد فاز على سموحة، اليوم، بنتيجة 1-0 ضمن مباريات نفس المجموعة بالجولة الأولي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق فيوتشر يوم 16 يناير الجاري في الجولة الثانية للمجموعة مع فريق سموحة بالإسكندرية، بينما يخوض مباراته الثالثة بالمجموعة يوم 24 يناير أمام فريق بلدية المحلة على استاد القاهرة الدولي.