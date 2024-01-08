"مياه الفيوم" تعقد اجتماعًا لمناقشة الموازنة للعام المالي 2024- 2025

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماعًا موسعًا بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، بحضور رؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الإدارات بالشركة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الموازنة الاستثمارية ( الاحلال والتجديد) ومناقشة الموازنة الجارية (المصروفات والإيرادات) 2024 - 2025..

وشدد المهندس محمد النجار على ضرورة مراعاة الدقة في إعداد الموازنة وتطبيق خطة تحسين الأداء بكافة القطاعات لزيادة القدرات الإنتاجية وتحقيق أعلى معدلات الأداء وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات مياه الشرب ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي من خلال نظم التشغيل القياسية وتاهيلها لضمان استمرارية وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والمتابعة المستمرة لمنظومة جودة مياه الشرب بقطاع المعامل وتنشيط التحصيل من خلال تفعيل الإجراءات والبرامج التكنولوجية المستحدثة وتطوير منظومة خدمة العملاء والتقليل من الفاقد الفيزيائي حفاظًا على مياه الشرب من الاهدار.

ووجه "النجار" جميع القطاعات بالشركة بالالتزام بواجباتهم تجاه المواطنين بالشكل الذي يضمن حصولهم على خدمة تنال رضاهم وتحقق متطلباتهم وتطلعاتهم.

inbound1130481015278247587