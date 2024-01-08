معتز محمود: إشادة الرئيس الفلسطيني بدور مصر يؤكد ريادتها في دعم ومساندة القضية الفلسطينية

الإثنين 08/يناير/2024 - 06:32 م

قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تقوم بدور ريادي وتاريخي لصالح القضية الفلسطينية، قائلا: مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية وأمن قومي من الدرجة الأولى لها.

ونوه محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، بالقمة المصرية الفلسطينية بين كل من الرئيس السيسي والفلسطيني محمود عباس ابو مازن، قائلا: جاءت في وقتها تماما لاستكمال الجهود المشتركة لوقف عدوان اسرائيل على غزة، منوها باستعراض الرئيسان، المأساة الإنسانية الكارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأوضح وكيل صناعة البرلمان: أن إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، بدور مصر المحوري، والتقدير الكبير لدور مصر، المساند والداعم للقضية الفلسطينية، تاريخيًا وحتى اللحظة الراهنة، وبذلها جهودًا كبيرة ودؤوبة، على جميع المستويات، لحقن دماء الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة، يؤكد على الدور الريادي للقيادة السياسية المصرية في هذه الأزمة وغيرها.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن محنة غزة تحدي كبير للقيادة السياسية المصرية والأمن القومي المصري، ولكن مصر قادرة على حماية أمنها القومي بكافة السبل.