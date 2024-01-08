رشا بنت الدقهلية.. تنتصر لموهبتها بإبداع لوحات فنية حظيت بالثناء (صور)

مارست الرسم وعشقه منذ صغرها، وبأنمالها تفننت في رسم الكثير من اللوحات الفنيه والتعبيريه، ومن بين هذه اللوحات ، لوحات شخصيات مشهورة، فضلا عن انها أبدعت في الانتماء لكثير من المدراس الفنيه، وتفوقت وابدت ذلك التفوق في المدرسه الانطباعيه والوحشيه.

كما رسمت لنفسها خط النجوميه في سماء الفن التشكيلي، اذ رواضها حلم منذ سنوات طفولتها لتنقش بحروف من النور اسمها في قائمه كبار الفن التشكيلي .. رشا حسني،من بنات محافظه الدقهليه،خريجه كليه الهندسه والتكنولوجيا بجامعه الدقهليه،

عن مشوارها الفني تقول: “لم تكن رحلتي مع الفن التشكيلي سهله ذلك لأنني واجهت الكثير من الصعوبات ولكني لم أقف عندها بل بدأت رحلتي مع الفن منذ كنت طفله صغيره ”.

وتتابع: “انجذبت لطاقه الألوان وعنها قلدت كل ما كنت اشاهده من رسومات كرتونيه ومع الوقت وصلت لدرجه احترافيه ولكني كنت صغيره حتي قررت أن انمي من موهبتي اكثر فاتجهت الي مركز كورسات خاصه بالفن التشكيلي وحصلت علي كورس مكثف مكنني من الوصول الي درجه احترافيه ”.

وتواصل، حصلت على درجه احترافيه جعلنني أتمكن من رسم اول بوتريه لي وكان من الرصاص والجميع اثني على مما جعلني أشعر بثقتي بنفسي ما ساعدنى على الوصول لدرجه احترافيه، جعلتني لم اتفوق فحسب في الرسم، وإنما أطور اكثر من نفسي".

عن الصعوبات التي واجهتها تقول: لقد واجهت صعوبات ومعوقات كثيره اذ كانت الصعوبه الاولي تتجلى في محاوله تنظيم الوقت بين الدراسه وبين الكورسات التي حصلت عليها.. اما عن الصعوبه الثانيه فقد تجلت في طبيعه دراستي اذا انها في غايه من الصعوبه، اما الثالثه فكانت تتجلى في رفض البعض لمحاولاتي في الرسم خاصه انني منتقبه ولكني كل هذه الصعوبات تجاوزتها بالصبر والحكمه والعمل الدؤب وحسن تنظيم الوقت وادراته فضلا عن إيماني بموهبتي.

وعن الجوائز التي حصلت عليها تقول: حصلت علي ثلاث جوأئز من معارض مختلفه من بينهم علي سبيل المثال معرض "اجمل بورتريه " ومعرض القطع الصغيره .