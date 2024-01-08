رئيس جامعة المنصورة يتابع معدلات إنجاز المنشآت الجديدة بقطاعى التَّعليم والمستشفيات

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهتم بتطوير كافة الخدمات التى تقدمها الجامعات المصرية ومنها جامعة المنصورة، وتستكمل الجامعة حاليًا خطة التطوير من خلال عدة مشروعات على مستوى قطاع التعليم لمواكبة التطورات الحديثة فى البنية الأساسية وكذلك مشروعات قطاع المستشفيات نظرًا لما يقدمه القطاع الطبى من خدمات طبية عديدة لكل أهل الدلتا.

جاء ذلك خلال جولة تفقَّدية لرئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، لتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بقطاعى التَّعليم والمستشفيات، لمتابعة معدلات سير العمل بها، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة عميد الكلية والدكتور شريف بدوى القائم بعمل عميد كلية الهندسة.

فيما يأتى ذلك في إطار سلسلة من الزيارات المخطط لها، لمتابعة المشروعات الجارية بالجامعة، بما يحقق سياسة الجامعة في تطور المنشآت بجميع القطاعات للتحول إلى جامعات الجيل الرابع والجامعات ذات التَّصميمات الصديقة للبيئة.

فيما تفقد خلال الجولة ما تم إنجازه بإنشاءات المبنى التعليمى بكلية الطب، حيث يعد المبنى التعليمى اضافة كبيرة للمبانى التعليمية بكلية الطب لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وقد تم انشائه على مساحة 2000 مترمربع، ويتكون من بدروم ودور أرضي وثمانية أدوار علوية ودور خدمة وجارى حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، حيث يوجد بالمبنى عدد ٢ مدرج بسعة ٤٥٠ طالب للمدرج الواحد وعدد ٢ معمل سعة ١٤٠ طالب وعدد ٥ مدرجات صغيرة وعدد ٤٠ غرفة فصول طلابية (PPL Rooms) وقاعة كمبيوتر وكنترول مركزي للامتحانات وعدد ١٨ غرفة ادارية.

كما تفقد مشروع مركز البحوث الطبية التجريبية (MERC) حيث يعتبر هذا المشروع مشروعًا قوميًا هامًا لمنظومة البحث العلمى بجمهورية مصر العربية، حيث يخدم المركز قطاع عريض من الباحثين فى مختلف المجالات العلمية فى الجامعة ( طب – صيدلة – طب اسنان – علوم) وكذلك الجامعات الأخرى، كما يقوم بتوفير فرص تدريب لطلبة كليات القطاع الطبى واقامة دورات تدريبية، حيث تمكن المركز من الانتشار محليًا ودوليًا، وحصل على العديد من الجوائز والمنح من مختلف الجهات، وقد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 435 متر لإقامة مبنى مجهز بأعلى وأفضل تجهيزات بحثية لمواكبة تطوير البحث العلمى.

كما تفقد رئيس الجامعة ما تم من انشاءات بمبنى التوسعات الجديد بمركز الأورام بحضور الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام، الدكتور عادل فتحى نائب مدير المركز حيث يتكون المبنى الجديد من 8 أدوار منهم 2 دور بدروم و6 أدوار علوية متكررة عبارة عن عيادات خارجية وخدمات لمرضى مركز الأورام، وسيتم تجهيز المبنى بعدد 3 أجهزة علاج اشعاعى، منهم عدد 2 جهاز معجل اشعاعى، عدد 1 جهاز اشعاعى موضعى.

كما تفقد أيضا ما تم انجازه بمبنى زراعة الكبد الجديد بمركز جراحة الجهاز الهضمى، بحضور الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على فريق زراعة الكبد، الدكتور أحمد شحتة نائب مدير المركز حيث أن مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة يتم استكماله بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى زراعة الكبد وهو الأول في مصر والشرق الأوسط تحت هذا المسمى والمبنى يتكون من 9 أدوار ويحتوي المبني على الدور الأرضى والمخصص للخدمات والميكنة، وعدد 6 حجرات عيادة خارجية، 3 حجرات عمليات، و14 سريرًا للعناية المركزة، و5 أسرة للإفاقة، وعدد 56 سرير لإقامة المرضي، ويشمل الدور التاسع وحدات المناظير وأبحاث ومعامل.

كما تفقد الدكتور شريف خاطر خلال الجولة الخدمات الطبية بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بحضور الدكتور سامر رجال مدير المركز وقام خلال الجولة بالاستفسار عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وكذلك الخدمات الالكترونية ومنها نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية.

كما تفقد رئيس الجامعة تجديدات بعض الوحدات والأقسام بمستشفى الجامعة الرئيسى حيث تفقد تجديدات قسم الطب النووى وما تم من تجهيزات لتركيب جهاز المعالج الخطى لعلاج مرضى الأورام، وكذلك منظومة تنكات مكافحة الحرائق.

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