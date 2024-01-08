ننشر المسارات البديلة بعد غلق الحارة البحرية لمزلقان القراريش بالأقصر

أعلن مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس المدينة، أنه سيتم غلق الحارة البحرية لمزلقان مصطفى كامل (القراريش) وذلك للقيام بأعمال الصيانة الحتمية والاضطرارية للمزلقان من قبل هيئة السكة الحديد.

وأوضح المجلس، اليوم الإثنين، أنه سيتم الغلق من الساعة ١٢ صباحا منتصف الليل إلى الساعة ٤ صباحا بداية من يوم ٢٠٢٤/١/٩ لمدة ٤ ساعات، مع العلم بأنه سيتم تشغيل الحارة القبلية خلال فترة الغلق.

وتابع المجلس، أن أماكن العبور البديلة لخطوط السكه الحديد ستكون كالتالي: من الجهة البحرية للمزلقان كوبري أبو الجود العلوي وكذا كوبري المطار العلوي، ومن الجهة القبلية مزلقان نجع الخطباء، ومزلقان نجع الشيخ.