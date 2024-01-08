برشلونة يعلن إصابة إينيجو مارتينيز

أعلن نادي برشلونة الإسبانى، اليوم الإثنين، إصابة المدافع إينيجو مارتينيز، ببطولة كأس الملك بعد 10 دقائق فقط من بداية اللقاء.

حيث أصدر النادى الكتالونى، بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "توتير"، أعلن من خلاله إصابة المدافع إينيجو مارتينيز.

وأصيب إينيجو مارتينيز، مدافع برشلونة، أثناء مشاركته كبديل أمام بارباساترو بكأس ملك إسبانيا، بعد دخولة لأرض الملعب بـ 10 دقائق فقط، ليخرج من أرض الملعب، وشارك بدلا منه سيرجي روبرتو .

وقال برشلونة، في بيانه: " أظهرت الفحوصات الطبية إصابة إينيجو مارتينيز في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وتتوقف مدة غيابه على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ومن المفترض ان يواجه فريق برشلونة نظيره أوساسونا، الخميس المقبل، في الدور نصف النهائي بكأس السوبر الإسباني، والتى تستضيفها أرض المملكة العربية السعودية.