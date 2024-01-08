الزمالك يهزم كسكادا برباعية وديًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على حساب فريق كسكادا بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب النادي اليوم الاثنين.

أحرز رباعية الزمالك، محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

وخاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم، عبد الرحمن نفاد وأحمد زكي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء ومحمد طارق ومحمد حسام "بيسو" وعمرو السيسي ومصطفى شكري وسيد عبدالله "نيمار" ومصطفى شلبي وعمار ياسر.

ويستعد الزمالك لخوض بطولتين وديتين بالإمارات في الأيام المقبلة، وذلك في الفترة من 18 إلي 28 يناير، ويسعى الجهاز الفني من خلال البطولات الودية لتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز .