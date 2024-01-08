كأس رابطة الأندية المحترفة.. طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة فيوتشر

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء فيوتشر، المقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: سيف تقا -هشام صلاح - عمرو صالح - إسلام أبو سليمة.

خط الوسط: خالد الغندور -مورو ساليفو- فان ديرك -كريم الديب.

خط الهجوم: بنجامين بواتنج - عبدالغني محمد.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري ضمن فرق المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت فرق المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة كالآتي:

فيوتشر

الاتحاد السكندري

بلدية المحلة

سموحة