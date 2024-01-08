10 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل 3300 جنيه

شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع الطفيف بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، مع تراجع التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة، ووسط ترقب السوق صدور بيانات التضخم يوم الخميس المقبل.

حيث بلغت نسبة التراجع في أسعار الذهب بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي نهاية تعاملات الأسبوع، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3300 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنحو 26 دولارًا لتسجل مستوى 2019 دولارًا.

كما أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3772 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2829 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2200 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 26400 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 4.3 %، وبقيمة 135 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 3175 جنيهًا.

واختتم التعاملات عند مستوى 3310 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 0.8 % وبقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس المقبل، للحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.