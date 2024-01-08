تأجيل محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر لجلسة 29 يناير

قررت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه مصري، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، لجلسة 29 يناير الجاري للاطلاع.

وفي وقت سابق، حرر محامي الملحن والموسيقار حلمي بكر محضرا، ضد مدير أعماله لقيامه بالنصب والاحتيال علي الموسيقار حلمي بكر في مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه بديوان قسم شرطة العجوزة.

وجاء في البلاغ أن مدير أعمال الملحن والموسيقار حلمي بكر قام بإخباره بقيامه بإحضار موظف تابع لأحد البنوك لشراء شهادات ادخار بقيمة 2 مليون جنيه بعائد مادي 18%، إلا أن بكر تفاجأ بأنه قام بالإمضاء على أوراق حولت المبلغ سالف الذكر إلى حساب مدير أعماله فقرر تحرير محضر بالنصب والاحتيال ضده.

كانت البداية بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محامي الملحن حلمي بكر يفيد بقيام مدير أعمال موكله بالنصب والاحتيال عليه من خلال أقناع موكله بداية بشراء شهادات ادخار بقيمة 2 مليون جنيه ذات العائد 18 %، وأنه قام بإحضار موظف بأحد البنوك لإجراء شراء الشهادات سالفة الذكر، إلا أنه تفاجأ بتحويل المبلغ إلى حساب وكيل أعماله.

وأضاف مقدم البلاغ أن مدير أعمال موكله قام بخداع موظف البنك أيضا وايهامه بأن الحضور إلى منزل الملحن حلمي بكر لتحويل الأموال من حساب "بكر" إلى حسابه الشخصي لشراء فيلا له بإحدى المناطق كونه مدير أعماله.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشف أمر الإحالة بنيابة العجوزة الجزئية، عن تقييد الأوراق جنحة بالمادة 1 / 336 من قانون العقوبات، ضد “نور.أ”، بتهمة الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوك للمجني عليه حلمي بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت جهات التحقيق للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي.

وأكد الموسيقار حلمي بكر أنه اكتشف عن طريق الصدفة النصب عليه في مبلغ مليون و280 ألف جنيه عن طريق سحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي دون علمه.

وأشار حلمي بكر في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز " إلى أنه لم يقم من فراش المرض منذ عودته من المستشفى منذ شهور ولاحظ مؤخرا سحب مبالغ مالية، حيث اكتشف حالة النصب عليه من أحد المقربين له اثناء مرضه منذ شهور بالاستعانة بموظفي البنك.

وأوضح أنه قام بإبلاغ المحامي الخاص لديه لتقديم بلاغ لكشف حالة النصب التي تعرض لها منذ شهور ولا يعلم عنها شيئا وتقدم سامح القناوي محامي حلمي بكر ببلاغ إلى ديوان عام قسم شرطة العجوزة، قال خلاله إن مدير أعماله اثناء فترة مرضه وخضوعه للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة حصل على توقيعه الخاص بمعاونة موظف بأحد البنوك، والذي لم يكن يعلم سوء نيته، ليحول أموالًا إلى حسابه الشخصي في صورة شهادات بنكية.