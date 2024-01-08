تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8 يناير 2024

شهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار اليوم الاثنين 8 يناير 2024، أمام الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد.

حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لبنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.