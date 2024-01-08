مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام الاتحاد السكندري في كأس الرابطة

أعلن ريكاردو فورموسينيو مدرب فريق فيوتشر عن تشكيل الفريق أمام الاتحاد السكندري ببطولة كأس الرابطة، في اللقاء المقرر له بعد قليل على استاد القاهرة الدولي.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، باسم علي

الوسط: غنام محمد، اموراني حساني، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، احمد عاطف

الهجوم: مروان محسن

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود حمدي، محمود شعبان، طارق طه، محمد نصير، محمد محمود، علي زعزع، كجالي درامي، هشام عادل، عمر السعيد.

كان فريق فيوتشر قد توج بالنسخة الأولي لكأس الرابطة عام 2022 وذلك على حساب فريق غزل المحلة في المباراة النهائية.