وكيل تعليم جنوب سيناء يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

ترأس محمد حامد عقل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، وفدا لتهنئة نيافة الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير موسى النبي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة موسى النبي بطور سيناء.

حيث هنأ وكيل الوزارة الآباء والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد، مؤكدا أنها مناسبة سعيدة للتلاقي وللتعبير عن مشاعر الحب والود والتآخي.

كما أعرب وكيل الوزارة عن سعادته لدور القس مينا سعد رئيس مجلس أمناء مدرسة الأمل الرسمية وعضو مجلس أمناء ادارة طور سيناء الذى يعد من شركاء نجاح التعليم بجنوب سيناء، متمنيًا لهم عامًا سعيدا وأعياد ميلاد مجيدة.

واستقبل الوفد القمص ديونيسيوس البراموسي والقس مينا سعد رعاة كنيسة مارمرقس وموسي النبي بطور سيناء. وعادل عجيب من رجالات التربية والتعليم بالمعاش، وعادل موريس رئيس قسم المعاشات بالمديرية بالمعاش، ويونان فرج الله مدير شئون العاملين بادارة طور سيناء، ووائل سعيد موجه عام التربية المسيحية بالمديرية.

وضم الوفد المرافق لوكيل الوزارة عادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية، وسامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، وزكي العفيفي مدير التخطيط والمتابعة بالمديرية، ومحمود جلال مدير مكتب وكيل الوزارة، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، وأحمد حجاج وكيل إدارة طور سيناء وعزت الصغير مدير إدارة الأمن بالمديرية، وعبير الطباخ مدير إدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية، وجمال عبدالناصر مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على ضرورة تهنئة الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد وتقديم التهانى والبرقيات لهم.

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