نتنياهو: سنتخذ جميع الإجراءات لاستعادة الأمان على الحدود الشمالية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لاستعادة الأمان على حدودها الشمالية، محذرًا حزب الله من التدخل في شؤونها.

وأضاف نتنياهو خلال جولة لتفقد مواقع عسكرية على حدود لبنان بعد اغتيال القائد العسكري في حزب الله وسام طويل أن المؤسسة الأمنية تستعد لقلب الوضع على الحدود الشمالية من الدفاع إلى الهجوم.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارة وسام الطويل في مرجعيون بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة أن السيارة كانت على "طريق الدبشة في خربة سلم" في قضاء مرجعيون، عندما هاجمتها الطائرة المسيرة، وتوجهت فرق الإنقاذ إلى موقع الهجوم.

و كان جيش الاحتلال الاسرائيلى أعلن فى وقت سابق اليوم انه استهدف البنية التحتية للحزب بجنوب لبنان.