البحيرة.. إصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بمركز بدر|أسماء

أصيب 18 شخصا في حادث انقلاب سياره ربع نقل، على طريق ماستر مركز بدر البحيرة، وتم تحويل المصابين
لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.
والمصابون هم:
1-" ر.ر"، 16 سنة،كدمات متفرقه تحت الفحص
2- “ ع.ج” 35 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص
3-" ع- ع" 26 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص
4-" م.ر " 19 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص
5-"ع. م" ١٨ سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص
6- “م.ح ” 33 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص
7- “ م.ع ” 17 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص
8- “ ج.م” 48 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص
٩- “م.ص” 38 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص
10- “ف.ش” 28 سنة، كدمات متفرقة تحت الفحص
11 “ا.م” 28 سنة،كدمات متفرقه تحت الفحص
12- “ م. ف” 23 سنة، كدمات متفرقة تحت الفحص
13- “م.ا” 27 سنة، كدمات متفرقه تحت الفحص
14-" ر.ض" 18 سنة، كدمات متفرقه تحت الفحص
15- “ أ.ع” 19 سنة، كدمات متفرقة تحت الفحص
16- “م.ه” 26 سنة،كدمات متفرقة تحت الفحص
17- مجهول الهوية، اشتباه نزيف بالمخ تحت الفحص
18- مجهول الهوية، اشتباه نزيف بالمخ تحت الفحص