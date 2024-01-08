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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

البحيرة.. إصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بمركز بدر|أسماء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 18 شخصا في حادث انقلاب  سياره ربع نقل، على طريق ماستر مركز بدر البحيرة، وتم تحويل المصابين
 لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي  العلاج.
والمصابون هم:
1-" ر.ر"، 16 سنة،كدمات متفرقه تحت الفحص
2- “ ع.ج” 35 سنة، كدمات متفرقة بالجسم  تحت الفحص
3-" ع- ع" 26  سنة، كدمات متفرقة بالجسم  تحت الفحص
4-" م.ر " 19 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص
5-"ع. م" ١٨ سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص
6- “م.ح ” 33 سنة، كدمات متفرقة بالجسم  تحت الفحص
7- “ م.ع ” 17 سنة، كدمات متفرقة بالجسم  تحت الفحص
8- “ ج.م” 48 سنة، كدمات متفرقة بالجسم  تحت الفحص
٩- “م.ص” 38 سنة، كدمات متفرقة بالجسم  تحت الفحص
10- “ف.ش” 28 سنة، كدمات متفرقة تحت الفحص
11 “ا.م” 28 سنة،كدمات متفرقه تحت الفحص
12- “ م. ف” 23 سنة، كدمات متفرقة تحت الفحص
13- “م.ا” 27 سنة، كدمات متفرقه تحت الفحص
14-" ر.ض" 18 سنة، كدمات متفرقه تحت الفحص
15- “ أ.ع” 19 سنة، كدمات متفرقة تحت الفحص
16- “م.ه” 26 سنة،كدمات متفرقة تحت الفحص

17- مجهول الهوية، اشتباه نزيف بالمخ تحت الفحص
18-  مجهول الهوية، اشتباه نزيف بالمخ تحت الفحص

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