البحيرة.. إصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بمركز بدر|أسماء

أصيب 18 شخصا في حادث انقلاب سياره ربع نقل، على طريق ماستر مركز بدر البحيرة، وتم تحويل المصابين

لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

والمصابون هم:

1-" ر.ر"، 16 سنة،كدمات متفرقه تحت الفحص

2- “ ع.ج” 35 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص

3-" ع- ع" 26 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص

4-" م.ر " 19 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص

5-"ع. م" ١٨ سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص

6- “م.ح ” 33 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص

7- “ م.ع ” 17 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص

8- “ ج.م” 48 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص

٩- “م.ص” 38 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص

10- “ف.ش” 28 سنة، كدمات متفرقة تحت الفحص

11 “ا.م” 28 سنة،كدمات متفرقه تحت الفحص

12- “ م. ف” 23 سنة، كدمات متفرقة تحت الفحص

13- “م.ا” 27 سنة، كدمات متفرقه تحت الفحص

14-" ر.ض" 18 سنة، كدمات متفرقه تحت الفحص

15- “ أ.ع” 19 سنة، كدمات متفرقة تحت الفحص

16- “م.ه” 26 سنة،كدمات متفرقة تحت الفحص

17- مجهول الهوية، اشتباه نزيف بالمخ تحت الفحص

18- مجهول الهوية، اشتباه نزيف بالمخ تحت الفحص