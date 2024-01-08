الوحدات المحلية بالمنيا تتابع انتظام سير العمل والخدمات المقدمة داخل مراكزها التكنولوجية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل علي تقديم كافة التسهيلات لضمان انهاء الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير الجودة.

واشار محاف المنيا إلى ضرورة تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أجهزة الدولة ومواكبة التحول الرقمي وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة العمل والتيسير على المواطنين.



وفي السياق ذاته تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط اليوم الإثنين، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وكذلك متابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم.

أكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، بالتنبيه على جميع الإدارات بالمجلس بضرورة وجود مندوب لهم بالمركز التكنولوجي للرد على أي استفسار مقدم من المواطنين على الشباك، علاوة على متابعة سير العمل لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص وما تم إنجازه للطلبات المقدمة من المواطنين.



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