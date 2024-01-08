بالفيديو.. الجيش السوداني يقصف مواقع ميليشيا الدعم السريع وسط الخرطوم

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن أم درمان هي مدينة الحرب الأولى في السودان منذ أبريل من العام الماضي، واعتدنا على القصف المتبادل ما بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه في ساعات الفجر الأولى حلقت طائرة بقاعدة وادي سيدنا العسكرية نحو هدفها بمناطق جنوب غرب أم درمان ومناطق وسط الخرطوم، ومنذ ساعات الصباح الأولى قصفت ميليشيا الدعم السريع قاعدة وادي سيدنا بشدة.

وأوضح أن الجيش السوداني كبد الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع عددا كبيرا من القتلى في منطقة الصالحة جنوب غرب أم درمان.