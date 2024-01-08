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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة: قوافل بيطرية وتوعوية بالعياط وأطفيح وتحصين 1600 حيوان ضد الأمراض

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة والجامعات لتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجانى للمواطنين المربيين بنطاق تلك القرى للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات والقوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى إلى جانب حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تقديم مختلف سبل الدعم للمربيين ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى بنطاق المراكز والمدن.

وكشف تقرير لمديرية الطب البيطرى عن نجاح الجهود فى توجيه قافلة بيطرية إلى قرية ميت القائد بمركز ومدينة العياط، تم خلالها (تحصين ورش 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، علاج 200 رأس حيوان من الأمراض الباطنية والرعاية التناسلية والعقم، علاج 400 طائر ضد الأمراض البكتيرية، أخذ عدد 48 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وإجراء فحص تناسلى لعدد 38 رأس ماشية).

كما تم عقد عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بأعراض الأمراض الطفيلية وتعريف المربين بتأثير القراد على إنتاجية الحيوانات، وبقرية الحلف الشرقى بمركز ومدينة أطفيح تم توجيه قافلة إرشادية لتوعية الفلاحيين بــ (الطرق الصحيحة لرعاية وتربية الحيوان، الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، التحسين الوراثى للسلالات المحلية، الأضرار الإقتصادية للأمراض الوبائية).

محافظة الجيزة قوافل بيطرية قرى ميت القائد بالعياط والحلف الشرقى بأطفيح تحصين 1600 حيوان وطائر ضد الأمراض والطفيليات ندوات لإرشاد المربيين بأسس الرعاية والتربية السليمة وأساليب تحسين الإنتاج مديرية الطب البيطري رش 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات توعية الفلاحيين الفلاحيين