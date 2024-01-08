بالفيديو.. «فتح»: حكومة الاحتلال لا تريد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن حكومة الاحتلال لا تريد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بل ترغب في تطبيق مخططاتها اليمينية.

وأضاف "عبدالفتاح" في حواره عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت كان يجب عليه أن يقول إن حجم العدوان والمجازر التي مورست بحق الشعب الفلسطيني على مدار السنوات السابقة هي الشرارة التي فجرت الأوضاع في فلسطين.

وتابع أن العقلية العسكرية المبنية على القتل والدماء التي تحكم دولة الاحتلال هي التي توسع من نطاق العدوان ليمتد إلى ما هو أبعد من فلسطين وفقا لعقلية اليميني التوراتي المتطرف الذي يقود الصراع إلى صراع ديني.

وأردف، أن استهداف الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بحقوقه ووصول دولة الاحتلال في ظل حكم اليمين يقولون فيها إن لديهم مشكلة مع الوجود الفلسطيني لذلك هم تخطوا القاعدة التي تقول إن مفتاح الحرب والسلام مرتبط بالقضية الفلسطينية