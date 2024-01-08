طيران الاحتلال يفتح النار على النازحين بشكل عشوائي في محيط مستشفى الأقصي

شهد محيط مستشفي الأقصي في دير البلح التابع لقطاع غزة الفلسطيني، اليوم الاثنين، قصف طيران بشكل عشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وقال تليفزيون فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق نار من طائرات الكوادكابتر باتجاه النازحين بشكل عشوائي في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح غزة فلسطين.

ومنذ بداية التصعيد الأخير بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واجه سكان قطاع غزة هجمات مكثفة من جانب قوات الاحتلال.

وقصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية المدن الفلسطينية، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين الأبرياء ودمار هائل للممتلكات.

