ads
الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طيران الاحتلال يفتح النار على النازحين بشكل عشوائي في محيط مستشفى الأقصي

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد محيط مستشفي الأقصي في دير البلح التابع لقطاع غزة الفلسطيني، اليوم الاثنين، قصف طيران بشكل عشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وقال تليفزيون فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق نار من طائرات الكوادكابتر باتجاه النازحين بشكل عشوائي في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح غزة فلسطين.

ومنذ بداية التصعيد الأخير بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واجه سكان قطاع غزة هجمات مكثفة من جانب قوات الاحتلال.

وقصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية المدن الفلسطينية، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين الأبرياء ودمار هائل للممتلكات.
 

الاحتلال الإسرائيلي المدفعية الإسرائيلية المدنيين الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية حربى المدن الفلسطينية طيران الاحتلال