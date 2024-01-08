ads
الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تخصيص مقر حي غرب شبين الكوم القديم لإقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحي

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،  قرار رقم 3 لسنة 2024 بشأن تخصيص مبنى مقر حي غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية، وذلك بهدف استغلاله في إقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

وقال محافظ المنوفية، إن استغلال المبنى كمجمع عيادات تأمين صحي يأتي في إطار حرصه على تحسين جودة الخدمات الصحية والتخفيف على مرضى التأمين الصحي وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الطبية.

وأشار إلى دعمه الدائم والمستمر للمنظومة الصحية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المختصة واتخاذ كافة القرارات اللازمة وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبى.

إبراهيم أبو ليمون التأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي الخدمات الصحية القطاع الطبي