رئيس جامعة المنوفية يهنئ نيافة الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

زار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط والمسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق له نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ، والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية .والقس رافائيل نجيب كاهن كنيسة مارجرجس والقس زكا عماد والدكتور هاني سامي .

وقدم القاصد خالص تهانيه القلبية لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيدالميلاد المجيد ، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي،وأن يظل المصريين جميعا نسيجا واحدا تربطهم أواصر المودة والتآخي ،مؤكدا أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيا أن ينعم الوطن دائما وابدا بالأمن والأمان والاستقرار .

ومن جانبه، أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة ، مقدماً الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنوفية علي حرصه على زيارة المطرانية وتقديم التهنئة بهذه المناسبة مؤكدا أن جامعة المنوفية تشهد نهضة عمرانية وعلمية غير مسبوقة ، مثمنا الجهود المبذولة للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير والأمن والأمان والاستقرار.

كما بحثا رئيس الجامعة ونيافة الانبا أوجه التعاون المشترك لخدمة المجتمع والتصدي للقضيا والمشاكل الاجتماعية الراهنة.