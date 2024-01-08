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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المثلوثي يواصل التأهيل على هامش ودية الزمالك وكسكادا

المثلوثي لاعب الزمالك
المثلوثي لاعب الزمالك
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واصل حمزة المثلوثي لاعب الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش مباراة الفريق الودية أمام كسكادا اليوم الإثنين، على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة .

ويعاني المثلوثي من إجهاد في عضلة السمانة وفقا للتشخيص الطبي من طبيب الزمالك، ويواصل التأهيل لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة .

وأعلن معتمد جمال مدرب الزمالك تشكيل فريقه للقاء كسكادا الودي وجاء كالتالي :

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد طارق

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - مصطفى شكري - سيد عبدالله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : عمار ياسر

حمزة المثلوثي الزمالك مصطفى شلبى أيمن مصطفى