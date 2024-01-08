المثلوثي يواصل التأهيل على هامش ودية الزمالك وكسكادا

واصل حمزة المثلوثي لاعب الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش مباراة الفريق الودية أمام كسكادا اليوم الإثنين، على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة .

ويعاني المثلوثي من إجهاد في عضلة السمانة وفقا للتشخيص الطبي من طبيب الزمالك، ويواصل التأهيل لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة .

وأعلن معتمد جمال مدرب الزمالك تشكيل فريقه للقاء كسكادا الودي وجاء كالتالي :

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد طارق

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - مصطفى شكري - سيد عبدالله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : عمار ياسر