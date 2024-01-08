الخميس .. افتتاح معرض "قبل أن أغادر" لـ"خلود حسنى" بالأوبرا

تفتتح الفنانة التشكيلية خلود محمد حسنى معرضها الذي يحمل عنوان ”قبل أن أغادر" ، بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا وذلك في السابعة والنصف مساء الخميس 11 يناير الجاري ويستمر حتى الاثنين 15 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يحضر افتتاح المعرض بحضور كلا من الدكتورة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقا، والفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة ، الدكتور طارق بحكيم عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والناقد عادل بنيامين

ويضم المعرض 105 لوحات تلخص فترة زمنية وأحداث واقعية عاشتها الفنانة حيث استثمرت الفن كوسيلة للعلاج والتعبير عن قوة المرأة مستخدمة أسلوب التجريد الذى يعتمد على مساحات لونية تجسيد المشاعر الانسانية المختلفة بخامات متنوعة منها الاكريليك ، الخشب، الرايزن وغيرها .

يذكر ان التشكيلية الشابة خلود حسني تخرجت فى المدرسة الألمانية للراهبات بباب اللوق، حاصلة على بكالوريوس تصميم السينما والمسرح من كلية الفنون والتصميم جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عملت باليرينا في دار الأوبرا واقامت 4 معارض فنية فردية ، حصلت على عدة تكريمات وجوائز من خلال مشاركتها في بعض المعارض الجماعية الدولية.