"حسبك وحسبنا الله ونعمة الوكيل".. نجوم الفن يواسون وائل الدحدوح في وفاة ابنه

مصيبة تلو الأخرى تلاحق الصحفي وائل الدحدوح، بعد أن ودع أكثر من 12 فردًا من عائلته على يد الاحتلال الإسرائيلي وآخرهم نجله حمزة الذي استشهد إثر قصف على منطقة خان يونس جنوب القطاع، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على توجيه رسائل مواساة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

خالد النبوي

وجه الفنان خالد النبوي رسالته عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، قائلًا: "هذه الطريق اخترناها طواعية وسقيناها بالدماء، الصحفي وائل الدحدوح مع ابنته يودعان ابنه حمزة بعد استشهاده".

خالد النبوي عبر إكس

كندة علوش

وكتبت الفنانة كندة علوش رسالة مؤثرة إلى الصحفي وائل الدحدوح عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجازيك خيرًا لما صبرت".

وتابعت :"هذا ما نشره الشهيد الراحل حمزة الدحدوح البارحة قبل أن تغتاله قوات العدو المجرم.. وكأنه يعلم بأنه راحل ويواسي أباه ويطبطب عليه قبل رحيله.. ما هذه القسوة.

واختتمت علوش رسالتها قائلة: "ليت كلماتنا ومواساتنا ودعائنا وعزاء كل محبيك يمحو ولو جزءاً ضئيلاً ألمك ويخفف عنك".

وائل الدحدوح

شريهان

كما حرصت الفنانة شريهان على توجيه رسالة مواساة عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون في ‎حمزة الدحدوح، وإنك الصابر المحتسب، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، حسبك وحسبنا الله ونعمة الوكيل".

شريهان عبر إكس

فيدرا

ونشرت الفنانة فيدرا أيضًا منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "وائل الدحدوح حيجيب صبر منين، اللهم خذ بيده واربط على قلبه، استشهاد حمزة وائل الدحدوح".