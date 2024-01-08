إزالة 147 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التعاون المستمر بين كل أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية اليوم الإثنين في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة، من إزالة 147 حالة تعد بالبناء المخالف منها 32 حالة تعد بقري مركز المنيا ( صفط الخمار - بني محمد سلطان – نزلة حسين- تله - البرجاية- طوخ الخيل ) وحى غرب المدينة.

وإزالة 7 حالات تعد علي الأرض الزراعية بمركز ديرمواس، كما تم إزالة 61 حالة في قرى الحسينية و شلقام و صندفا وأبو جرج و أحياء بمدينة بنى مزار.

وفى مركز مطاي تم إزالة 17 حالة بقريتى بردنوها ومنبال وحي غرب المدينة واسترداد 250 فدانا أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بنطاق أبو عزيز داخل مركز مطاى، إلي جانب إزالة حالتى تعد بقريتى ابشادات و دروة بمركز ملوي، وإزالة 28 حالة بقريتى بنى خالد والعزيمة وأحياء مدينة سمالوط، و4 حالات بقريتى طنبدى وآبا بمركز مغاغة، وحالتى تعد خارج الحيز العمرانى بقرية البسقلون التابعة لمركز العدوة وفى أبوقرقاص تم إزالة 5 حالات وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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