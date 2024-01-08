معسكر مشترك بين منتخبي مصر والسعودية استعدادا للبطولة البارالمبية في تنس الطاولة

يدخل منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبى معسكرا مشتركا مع المنتخب السعودى بالمركز الأولمبى بالمعادي، وذلك في إطار الاستعداد لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

من المقرر أن ينضم المنتخب السعودي لمنتخب مصر في معسكره غدا الثلاثاء، في إطار البروتوكول الذى وقعه اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور مع نظيره السعودى لتبادل الخبرات والمعسكرات خلال الفترة المقبلة.

تقام منافسات البطولة على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من الدول التي أبدت موافقتها على المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها فور إرسال التأكيدات النهائية بالمشاركة في البطولة الدولية.

يذكر أن مصر استضافت البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي التي أٌقيمت خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته.

وأسفرت نتائج منافسات الفردى عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات 14 ميدالية برونزية.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.