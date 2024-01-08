تحرك برلماني بسبب تكرار الحوادث على أحد الطرق الرئيسية بدمياط

أعلنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة، موجه لديوان محافظة دمياط وإدارة الطرق والكباري بالمحافظة، بشأن تدني طريق "دمياط - دمياط الجديدة"، الواصل حتى ميدان الميناء، موضحة أن هذه المنطقة تابعة لطرق دمياط وكفر البطيخ.

ونوهت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن طريق "دمياط - دمياط الجديدة" يسير عليه الكثير من سيارات النقل الثقيل، والسيارات الملاكي، والأتوبيسات، وهو طريق أساسي للوصول لدمياط الجديدة، وبه أيضا أسواق جملة للخضار والفاكهة، ومخازن أخشاب علي جانبي الطريق.

وأكدت النائبة، أن طريق "دمياط - دمياط الجديدة"، أصبح متهالك جدا، مما يتسبب في حوادث متعددة، بالإضافة إلى استهلاك السيارات الخاصة والعامة، مما يعتبر إهدار للمال العام والخاص، مطالبة في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، بضرورة وجود تدخل فوري من جانب ديوان محافظة دمياط، وإدارة الطرق والكباري بالمحافظة، للعمل على تجديد طريق "دمياط - دمياط الجديدة"، ورفع كفاءته لمنع الحوادث عليه وإنارته.