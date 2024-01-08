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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي عن رحيل مروان حمدي: "لم يصلنا أي عروض رسمية"

مروان حمدي
مروان حمدي
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نفى  مصدر بمجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي ، كل ما تداول في وسائل الإعلام، خلال الفترة الماضي،  بخصوص رحيل مروان حمدي، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدًا ان النادي لم يصله  أي عرض رسمي سواء الأهلي أو  الزمالك.

وأضاف المصدر، أن في حال تواجد عرض رسمي يتناسب مع قيمة اللاعب سيتم مناقشة الأمر مع الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، خاصة وإنه يمتلك قرار رحيل اللاعب من عدمه بما يتناسب مع احتياجات الفريق.

وأوضح أن ملف الصفقات الشتوية تم مناقشتها مع الجهاز الفني للفريق وسيتم البدء في المفاوضات في الفترة المقبلة.

 ويبدأ المصري مشواره في كأس  رابطة الأندية غدِ مع المقاولون العرب، على ستاد برج العرب بالإسكندرية 

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