زراعة الغربية: تنفيذ قافلة إرشادية عن المحاصيل الشتوية بشبرا النملة.. صور

أقيمت قافلة إرشادية للمحاصيل الشتوية “محصول البطاطس” والثروة الحيوانية بناحية شبرا النملة التابعة لمركز ومدينة طنطا محافظة الغربية ، بحضور الدكتور خالد على أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور أحمد شعبان شمس بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، الدكتورة إيمان مصطفى منسق الفرق الإرشادية، الدكتورة حنان عبيد بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، والدكتور مصطفى عليمى بمعهد بحوث وقاية النبات، والدكتور فوزى يحيى عمر بمعهد بحوث البساتين، الدكتور محمد قنيبر بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش بالحميزة، الدكتور أحمد أبورية الكفراوى بمعهد بحوث وقاية النباتات، المهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والمهندس علي فودة مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية،والمهندس حمادة عمار مدير إدارة الإرشاد والتدريب والبيئة، المهندس مدحت زايد مدير الإدارة الزراعية بطنطا، والمستشار أحمد العبد عمدة قرية شبرا النملة، وعدد من المرشدين الزراعيين، وعدد كبير من مزارعي الناحية.

وأكد “أبوشادى”، أن القافلة الإرشادية تم تنظيمها في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى و تنوع محافظة الغربية فى كافة أوجه المجالات الزراعية وكذا الثروة الحيوانية حيث أن القافلة الحقلية تناولت الحديث عن أهمية التجهيز الجيد للأرض واختيار أصناف من البطاطس المقاومة للأمراض، والدرنات الخالية من الأمراض الفطرية والحشرية ومعاملتها بمحلول مطهر، مع وضعها على أجولة من الخيش ،أو صناديق بلاستيكية سبق تطهيرها وتجفيفها ، مع معاملة النباتات بمبيد وقائى ضد الندوة المبكرة في هذه الفترة من عمر النبات، والتركيز على استخدام مضادات الأكسدة، حيث تم التنبيه على ضرورة اختيار الصنف المناسب.

وأضاف وكيل زراعة الغربية، أن مشروع تطوير الثروة الحيوانية هو من المشاريع الرائدة التي تعتنى بالمربي وتدعمه وتسعى لتحسين دخله من خلال نقل التقنيات الحديثة مثل تحسين الوراثة، ومراكز تجميع الألبان وتحسين السلالات باحلال السلالات المستوردة بدلا من المحلية .

واشار “أبوشادى”، أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين للعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة مما يُساهم فى سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربيين والخريجين والمرأة الريفية، فضلاً عن تنظيم ندوات لتوعية المزارعين بأحدث الأساليب العلمية فى استخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة لتحقيق أعلى إنتاجية بما يسهم فى زيادة الدخل القومي، لافتا إلى أنه تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

وفى نهاية اللقاء أشاد المزارعون والمربون بحرص مديرية الزراعة بالغربية على تنظيم ندوات إرشادية وتوعوية لتعريفهم بأحدث الطرق فى زراعة المحاصيل.

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