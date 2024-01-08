وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد الانتقال للمرحلة الثالثة في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تتجه إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة والتي ستشهد خفضًا لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو العمليات الخاصة، لكنها ستكون مرحلة أطول من المرحلتين السابقتين. حسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"

وزعم جالانت، أن سبب الهجمات الإسرائيلية القوية هو "شدة التهديد الذي تواجهه إسرائيل".

وقال: "الهدف ليس فقط تدمير حماس التي تدعمها إيران، بل العمل بقوة كبيرة لردع الأعداء المحتملين الآخرين، حلفاء طهران أيضاً، بما في ذلك حزب الله".

وأضاف جالانت، أن مفهوم الدفاع بالنسبة لإسرائيل تغيّر بعد الحرب وأحداث السابع من أكتوبر.

وقال: "وجهة نظري الأساسية هي أننا نقاتل محوراً وليس عدواً واحداً. وإيران تقوم ببناء قوة عسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها ضدنا".

وأكد أن إسرائيل لن تتراجع عن تحقيق أهدافها، التي تتضمن "تدمير حماس وإنهاء سيطرتها على غزة"، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وكان جيش الاحتلال ادعى أنه تمكن من تفكيك قدرات حركة حماس العسكرية في شمالي القطاع، لكن استمرار عمليات المقاومة في المنطقة يدحض ذلك.