شلبي وياسر يقودان هجوم الزمالك أمام كسكادا وديا

أعلن معتمد جمال، مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، عن تشكيل فريقه في مباراة كسكادا الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي بمقره في ميت عقبة .

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد

الدفاع : أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد طارق

الوسط : محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - مصطفى شكري - سيد عبدالله "نيمار" - مصطفى شلبي.

الهجوم : عمار ياسر

ويخوض الزمالك مباراة ودية اليوم الإثنين أمام فريق كسكادا، ومباراة ودية بعد غد الأربعاء أمام فريق الإعلاميين، وذلك قبل السفر للإمارات في الأيام المقبلة لخوض بطولتين وديتين .