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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شلبي وياسر يقودان هجوم الزمالك أمام كسكادا وديا

مصطفي شلبي لاعب الزمالك
مصطفي شلبي لاعب الزمالك
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أعلن معتمد جمال، مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، عن تشكيل فريقه في مباراة كسكادا الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي بمقره في ميت عقبة .

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد

الدفاع : أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد طارق

 الوسط : محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - مصطفى شكري - سيد عبدالله "نيمار" - مصطفى شلبي.

الهجوم : عمار ياسر

ويخوض الزمالك مباراة ودية اليوم الإثنين أمام فريق كسكادا، ومباراة ودية بعد غد الأربعاء أمام فريق الإعلاميين، وذلك قبل السفر للإمارات في الأيام المقبلة لخوض بطولتين وديتين .

معتمد جمال الزمالك مصطفى شلبى أيمن مصطفى