البنوك المركزية عززت احتياطي الذهب لديها بـ44 طنا نوفمبر الماضي

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% متأثراً بتراجع توقعات الأسواق، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 5% تقريباً، الأمر الذي تسبب في الضغط السلبي على الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية معا كل منهما.

أشار التقرير الفنى الصادر عن جولد بيليون اليوم، إلي أنه من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر ديسمبر ارتفاع بنسبة 3.2% من 3.1% وأن يرتفع المؤشر الشهري إلى 0.2% من 0.1%.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب مستمر في إيجاد الدعم بشكل عام من مشتريات البنوك المركزية المستمرة في زيادة احتياطيها من الذهب منذ عام 2022 بمستويات قياسية، فقد ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار صافي 44 طن.

جاءت مشتريات البنك المركزي التركي في المركز الأول بمقدار 25 طن يليه البنك المركزي البولندي ثم البنك المركزي الصيني، بينما يظل البنك المركزي الصيني صاحب أكبر مشتريات للذهب خلال عام 2023.

لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع في كل من عقود بيع وشراء الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 2 يناير، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 7857 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 11059 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كل من عقود البيع والشراء على الذهب الأمر الذي يعني عدم استقرار الأسواق وعدم وضوح الاتجاه حالياً بسبب فترات الأعياد والعطلات، إلى جانب التذبذب في توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

قد تبدأ أسواق العقود المستقبلية للذهب في الوضوح خلال الفترة القادمة بعد عودة الأسواق إلى كامل طاقتها الأمر الذي يوضح الصورة في الأسواق المالية بشكل أكبر.