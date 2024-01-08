مدرب الزمالك يمنح الفرصة للبدلاء في ودية كسكادا

يمنح معتمد جمال مدرب الزمالك، الفرصة للاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة، وذلك في المباراة الودية المقرر لها اليوم الإثنين أمام فريق كسكادا .

ويسعى مدرب الزمالك لتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز خلال المباراة الودية اليوم، والمباراة الودية الثانية بعد غد الأربعاء أمام فريق الإعلاميين، وذلك قبل سفر الفريق الأبيض للإمارات لخوض بطولتين وديتين خلال الفترة من 18 يناير إلي 28 يناير .

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت وذلك لحين تعاقد مجلس إدارة النادي الأبيض مع مدرب أجنبي سوبر يستكمل موسم الزمالك المحلي، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية .

كان الزمالك قد ضمن الوصول لربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد وصوله للنقطة 10 في مجموعته الثانية وتصدره للمجموعة .