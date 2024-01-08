النواب الأمريكي: نواجه أزمة بسبب تدفق اللاجئين عبر الحدود

الإثنين 08/يناير/2024 - 01:19 م

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تواجه أزمة هائلة نتيجة لتدفقات الهجرة عبر الحدود.

وشدد على ضرورة أن تتخذ الإدارة الأمريكية سياسات تهدف إلى وقف هذا التدفق.

جونسون - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إلى أن "هناك فوضى تتمثل في عمليات تهريب الأطفال إلى داخل البلاد، وأزمة تهريب المخدرات وعصابات الاتجار بالبشر بسبب تدفق اللاجئين"، مؤكدا أنه "تم رصد عمليات تهريب في تكساس بواقع 32 مليون دولار في الأسبوع، وأكثر من مليار ونصف دولار في العام".

وأضاف أن "الرئيس بايدن، يملك وفقا للقانون الفيدرالي صلاحية إعادة تفعيل سياسة البقاء في المكسيك"، لافتا إلى أنه "وفقا لتقديرات المسؤولين، فإن إعادة تفعيل هذه السياسة من شأنها خفض تدفق المهاجرين بواقع 70%.