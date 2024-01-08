زراعة 215 شجرة مثمرة فى مركز مطاي بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، جهودها فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز فى تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم فى توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.



من جانبها، قامت الوحدة المحلية لمركز مطاى، بزراعة 215 شتلة متنوعة من شتلات الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعى بداية من مدخل مركز مطاي الجنوبي وحتى ميدان السلام بمطاي وبالجانب الغربى للطريق الزراعى مع استكمال زراعة الجانب الشرقى للطريق وقص وتهذيب عدد من الأشجار بالطريق الدائري، بالإضافة إلى تسوية طريق مدخل بني عمار، واستكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، متابعة مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات من كورنيش النيل شمال وكورنيش دماريس (شارع مصر)، وتم نقلها إلى مقلب القمامة بدمشير وتم العمل داخل المشتل بقص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات لإضافة مظهر جمالي، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

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