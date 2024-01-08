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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مكتبة الإسكندرية تعرض أفلاما تسجيلية عن الحرف اليدوية فى مصر

السينما التسجيلية
السينما التسجيلية
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تعرض مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد زايد، أفلاما تسجيلية تتناول الصناعات والحرف اليدوية والشعبية فى مصر، من خلال الوسائط المتعددة، وذلك يوم الأربعاء المقبل 10 يناير 2024.

وتتضمن الأفلام التسجيلية التى تعرض من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات، فيلم "كنوز الوادي"، والذى تدور أحداثه حول الآثار، وعادات السكان، والحرف الشعبية اليدوية في محافظة الوادي الجديد، ويأتى الفيلم الثانى تحت عنوان "ارابيسك النحاس والنحاسين، السجاد والكليم، الحلى"، والذى يستعرض مهارات الصانع المصري، واتقانه عددًا من الصناعات اليديوة المنتشرة في القاهرة القديمة.

وكانت قد أعلنت مكتبة الإسكندرية عن فتح فصل تجريبي لمحو الأمية، حيث يتعلم الدارسون فيه القراءة والكتابة، ومبادئ الحساب، وكيفية استخدام الهاتف المحمول، وذلك فى إطار برنامج «كتاب وشاشة»، وتأتى الدراسة بفصول محو المية بشكل مجانى، وتمتد من يناير حتى نوفمبر 2024، على ان يحضر الدارس مرتين أسبوعيًا "يومى الأحد والأربعاء".

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