"الزراعة" تبدأ في تلقى طلبات تراخيص مشاتل الفراولة في منتصف مارس المقبل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، عن فتح الباب لترخيص مشاتل الفراولة، بداية من منتصف مارس وحتى منتصف مايو المقبل.

وناشد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أصحاب مشاتل الفراولة، التوجه الى مديريات الزراعة بالمحافظات، او الادارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات تراخيص مشاتلهم، وفقا للاشتراطات المقررة.

وأشار عطا، إلى أن المستندات اللازمة للترخيص تشمل الحيازة الزراعية أو عقد إيجار من المالك للمستأجر، كما يتم اجراء معاينة من الإدارة الزراعية والمديرية تحت إشراف لجنة الوزارة أثناء اجراء التعقيم للمشتل وليس بعد التعقيم.

وشدد رئيس الادارة المركزية للبساتين على ضرورة وجود فاتورة من مصدر الشراء، موضحا بها رتبة الشتلات المباعة والغرض منها -إنتاج شتلات للتداول-، لافتا الى انه لن يلتفت لأى طلبات غير مستوفاه لتلك الاشتراطات.