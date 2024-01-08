بالفيديو.. القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي الذي شهدته مصر اليوم قبل شروق الشمس، قائلا: "ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهي حدثت فجر اليوم في تمام الخامسة صباحا"، مشيرة إلى أننا في نهايات الشهر العربي جماد الأخر، والقمر في الوقت الحالي يعتبر في ظاهرة المحاق وهو وقت مناسب لرؤية الظواهر الفلكية لأن القمر لا يكون مضيء جدًا.

وقال "شاكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن قبل شروق الشمس يمكن رؤية ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي، والتي تجمع بين 3 أجسام وهي القمر الخاص بالأرض وكوكب الزهرة والذي يعرف في مصر بـ«نجمة البداري» ويتميز بلونه الأبيض، إلى جانب نجم قلب العقرب أو «انتاريس» باللغة الأجنبية كونه شبيه القمر.

وتابع، أن نجم قلب العقرب عملاق ويعد من ألمع النجوم، ويفوق حجم الشمس بحوالي 600 مرة، وكتلته تفوق كتلة الشمس بـ15 مرة، ويبعد عن الأرض بـ600 سنة ضوئية ولونه أحمر، مشيرا إلى أن ظاهرة الاقتران الثلاثي يمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة.

وتابع، أنه يمكن رؤية الظواهر الفلكية بشكل أفضل في حالة اختفاء القمر «عندما لا يكون القمر بدرا».

وأردف، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي يمكن رؤيتها قبل شروق الشمس وليس مع الضباب.