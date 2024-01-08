بعد شائعة وفاته.. تفاصيل حالة العامري فاروق الصحية وترتيبات السفر للعلاج بالخارج

تراجعت الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، في الساعات الأخيرة، وتم إعادة وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعدما دخل مرحلة الخطر.

وانتشرت شائعات في الساعات الماضية عن وفاة العامري فاروق، قبل أن تنفي عائلته الخبر وتطالب الجميع بتحري الدقة والدعاء لنائب رئيس الأهلي بالشفاء.

وتترقب عائلة العامري فاروق ومسئولو النادي الأهلي استقرار الحالة الصحية لنائب رئيس القلعة الحمراء، من أجل السفر إلى الخارج للعلاج خاصة أنه لا يستجيب للعلاج منذ فترة طويلة منذ دخوله المستشفى في شهر نوفمبر الماضي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة “أون سبورت إف إم” أن حالة العامري فاروق حرجة منذ دخوله المستشفى ويحتاج الدعاء له بالشفاء.

وأضاف “شوبير” أن الحالة الصحية غير مستقرة تمامًا، رغم أن نائب رئيس النادي تجاوب مع العلاج في الأسبوع الماضي واستعاد الوعي نسبيا ولكن تراجعت الحالة في اليومين الماضيين وعاد لأجهزة التنفس الصناعي.

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي أن العامري فاروق سيجري كونسلتو طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد إمكانية السفر إلى الخارج للعلاج بالتنسيق مع أسرة نائب رئيس النادي.