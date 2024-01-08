السبت.. معرض خاص لأنيس الزغبي في جاليري ضي بالمهندسين

يقيم الفنان التشكيلي أنيس الزغبي، معرضه الشخصي يوم السبت المقبل، في جاليري ضي أتيليه العرب برئاسة الناقد والفنان التشكيلي هشام قنديل التشكيلي، بمقر ضي بالمهندسين ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أسابيع.

الفنان أنيس الزغبي خريج كلية الفنون الجميلة 1976م وعمل رساما صحفيا بدار الهلال والعديد من الصحف الاخرى وأقام العديد من المعارض الشخصية داخل مصر وخارجها وشارك في عدد من المعارض الجماعية ونال من خلالها بعض الجوائز وعن تجربته يقول الناقد العراقي ابراهيم الدليمي ان الفنان الزغبي استلهم من كل عناصر بيئته وحضارته علي مختلف ازمانها وعصورها لتشكل وتكون سفرا فنيا ثريا وخط لنفسه اسلوبا خاصا يمكن ان نطلق عليه الأسلوب الحر غير المقيد ما بين الفن الواقعي والانطباعي والتجريدي والتغبيري والتكعيبي

ويتحدث انس الزغبي عن تجربته قائلا إنها فلسفته تعتمد على أن للفن محورية تدور حولها مشاكل الحياة بكل أشكالها كما يعتبر أن الفن توثيق للحياة الاجتماعية وما يندرج تحتها من عادات وتقاليد وتراث يحمل بين طياته عبق الماضى مفعما بحنين جارف إلى آفاق مستقبلية مليئة بالألم، الأمل فى معاناة حائرة لحل مشاكل عديدة محيطه بعالمنا فى محاولة لاستنباط أعمال تحمل أفكارا تمس شغاف القلب أرضاءا لذات الفنان الحالمة بهذه الفكرة من خلال التوازن الروحى المنبعث من أعماق أعماق الفنان فى محاولة لعمل قراءه مفهومة واضحة وأن كانت مفرداتها مبهمة معتمدا فى ذلك على حبكة التكوين والقدرة على التحكم والصياغة اللونية التى تخدم الفكرة .

- تأثر الفنان بالثقافات الفنية سواء كانت عربية أو غربية سواء كانت مؤلفات فنية أو أعمالا فنية لجميع الفنانين ولكنه لم يتأثر بفنان بذاته واعتمد على رؤيته وأسلوبه الخاص .