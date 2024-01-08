محافظ الجيزة يطمئن على استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الاول

الإثنين 08/يناير/2024 - 12:11 م

اطمأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استعدادات مديرية التربية والتعليم، لاستقبال امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م والمُقرر انطلاقها غدِ الثلاثاء، الموافق ٩ يناير ٢٠٢٤ للصفوف الرابع والخامس الابتدائي والثاني الاعدادي وذلك وفقا للجداول الإمتحانية التي تم الاعلان عنها مسبقًا.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة.‏

وشدد المحافظ على التأكد من توفير البيئة الملائمة لتأدية الإمتحان، ومراعاة التباعد بين الطلاب حيث إنتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات و التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان والتى تشمل عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

كما اكد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز برصد أية مخالفات أو إشغالات الباعة الجائلين أو مخلفات بمحيط المدارس ورفعها فوراً بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

ومن جانبه، أكد اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أن جميع الإدارات التعليمية مستعدة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة إلى جانب التأكيد علي مدير الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقرارات المنظمة للامتحانات.