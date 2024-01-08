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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه المنوفية: حملات مكثفة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه

جانب من حملات التوعية
جانب من حملات التوعية
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أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه بالتعاون مع القطاع التجاري ومديرية الصحة بالمنوفية والهيئة العامة لتعليم الكبار نظمت إدارة التوعية بالشركة حملات توعية مختلفة بمختلف أنحاء المحافظة .

وأشار، تنوعت الأنشطة التوعوية لتشمل إجراء استطلاعات رأي بمختلف مراكز خدمة العملاء واستقصاءات ميدانية لتوعية المواطنين والمترددين علي مراكز خدمة العملاء والقوافل الطبية وقوافل تعليم الكبار بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها والسلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه والمحافظة عليها والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .

وأكد نجيب، أن الهدف من الاستقصاء هو قياس مدي رضاء العملاء عن الخدمات المقدمه ورصد مشكلاتهم وعرضها علي المختصين لحلها .

وأضاف، تم توعية الجمهور عن  اهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياة بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدوله والفرد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود التي تبذلها الدولة لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.

وذكر، شملت توعية الجمهور بخدمات الخط الساخن ١٢٥ والخدمات التي يقدمها وكذلك التوعية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي  التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها .

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الانشطة التوعوية الهيئة العامة لتعليم الكبار ترشيد استهلاك المياه توفير المياه شبكات الصرف الصحي