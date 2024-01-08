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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بـ4 ملايين جنيه.. ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة وكفرالشيخ لتصنيع وترويج المواد المخدرة

ضبط عناصر تشكيل عصابى
ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة وكفرالشيخ لقيامهم بتصنيع وتروي
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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم فى تصنيع وترويج المواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس "الشابو" وعقار الترمادول المخدر وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق محافظتى "الجيزة وكفرالشيخ" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (7 من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية") بنطاق محافظتى الجيزة وكفر الشيخ.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس وزنت 3,200 كيلو جرام – كمية كبيرة من الأقراص المخدرة – كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع – ميزان حساس - كمية لمخدر الحشيش - طبنجة – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها فى بنطاق محافظتى الجيزة وكفرالشيخ.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,000,000 جنيه تقريباً). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لأجهزة الأمنية ا